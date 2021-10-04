Унікальний напій проти застуди: рецепт лікувального чаю

Осінь разом з дощами та холодом приносить у наше життя сезонні інфекції та застуди. Як швидко стати на ноги та привести організм у тонус знає дієтологиня Катерина Єнсен, повідомляє 24 Канал.

Жінка поділась на своїй сторінці в інстаграмі рецептом лікувального напою, який можна легко приготувати вдома. Читайте та зберігайте, аби не хворіти.

Напій проти застуди

Унікальні властивості цей напій має завдяки корисним елементам, які є у складі інгредієнтів, а саме:⠀

вітамін С, який захищає імунну систему від вірусів;

біофлавоноїди, які сприяють засвоєнню вітаміну С;

антиоксиданти, які захищають клітини від окислення;

протизапальні компоненти, які містять олія, імбир та куркума;

антибактеріальні речовини у складі часнику.

Інгредієнти

сік 1 лимона;

сік 1 апельсина;

сік 1 грейпфрута;

імбир;

1 зубчик часнику;

2 столові ложки оливкової олії;

1 чайна ложка куркуми;

щіпка перцю.

Спосіб приготування та застосування

Натріть імбир на дрібній терці та подрібніть часник. Почистьте цитрусові, розріжте їх та подрібніть у блендері. Сік відокремте від м'якуша, процідивши через сито. Змішайте всі інгредієнти у місткості.

Якщо у вас виразка шлунку або гастрит, то такий напій рекомендується розводити водою і додавати у 2 рази більше олії.

Напій варто випивати одним махом 2 – 3 рази на день після приймання їжі, якщо ви хворієте. Можете також вживати його для профілактики у сезон високого ризику захворювань кілька разів на тиждень.