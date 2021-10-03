Dacia стала найпопулярнішим електромобілем Італії

Вересневі результати продажів електромобілів на італійському ринку піднесли деякі сюрпризи. Румунська Dacia Spring офіційно стала найпопулярнішим електрокаром, повідомляє InsideEVs.

Завдяки тотального дефіциту чіпів загальна реалізація впала на 32,7% в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Проте, продажі машин на батарейках поступово зростають. За минулий місяць їх частка досягла 8 відсотків.

Позитивна динаміка спостерігається з початку цього року. З січня по вересень реалізовано майже 50 тисяч гібридних і електричних моделей, що на цілих 512,6 відсотків більше, ніж на два роки раніше.

Несподіваним відкриттям стало лідерство Dacia Spring, який зміг закріпитися на першому місці з результатом в 1 876 примірників. Непогані для міського електрокара характеристики і невелика ціна зробили свою справу, зробивши модель надзвичайно популярною.

Друге місце зайняв Fiat 500 elettrica з результатом в 1 289 машин. Замикає трійку лідерів американський седан Tesla Model 3 (999 одиниць). Останнім в десятці лідерів став хетчбек Peugeot e-2008 (206 одиниць).

Нагадаємо, якийсь час назад стало відомо, що китайський стартап XPeng зміг подолати психологічну позначку в 10 тисяч проданих електромобілів. Всього вересневі результати склали 10 412 примірників, що вище серпня на 44 відсотки і більше торішніх показників на 199%. За мірками таких молодих компаній цифри просто відмінні.