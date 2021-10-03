Китай охопила енергетична криза: що сталося

Промислові центри в Китаї зіткнулися з найбільшою за останні роки енергетичною кризою – в деяких провінціях почалися перебої в роботі заводів. Електрики не вистачає навіть містам – жителям північно-східних регіонів не дозволяють використовувати бойлери та мікрохвильовки, а на вулицях не працює освітлення та світлофори, повідомляє Обозреватель.

З чим пов'язана нестача електрики і чи може це позначитися на українцях – розповідаємо далi.

Що сталося?

Є кілька причин кризи в Китаї: екологія, вартість вугілля та політика влади. Хоча країна продовжує розвивати свою зелену енергетику, вугілля залишається основою ринку. Саме на вугільні електростанції припадає понад 56% виробленої електроенергії.

Однак останнім часом вартість вугілля зросла до рекордних показників. Тільки за останній місяць тонна вугілля на біржі Чженчжоу подорожчала на 40%, до 192,4 долара – порівняно з минулим літом ціни злетіли вдвічі.

Така ситуація насамперед пов'язана з тим, що уряд країни штучно обмежив видобуток вугілля. У липні в Китаї запрацювала нова система обміну квотами на емісії вуглецю, за допомогою якої Пекін сподівається скоротити викиди, вироблені заводами. До 2060 року держава має намір стати "вуглецево нейтральною" – це означає, що викиди підприємств будуть компенсовані за допомогою переходу на менш токсичне паливо і висадження дерев.

До 2060 року Китай має намір стати "вуглецево нейтральним"

Крім того, лідер країни Сі Цзіньпін намагається забезпечити "блакитне небо" на зимових Олімпійських іграх, які пройдуть у Пекіні в лютому наступного року. Ситуація із забрудненням повітря в КНР дійсно дуже серйозна – китайські міста посідають перші позиції в світі з викидів вуглекислого газу.

На енергетичну ситуацію вплинуло скорочення поставок іноземної сировини – насамперед через пандемію й карантинні обмеження. Збільшити імпорт зараз практично неможливо і ось чому:

Росія намагається задовольнити попит Європи і Південної Кореї;

Індонезія обмежила поставки через дощову погоду в останні пару місяців;

А вугілля з Монголії просто не вистачить, щоб повністю задовольнити попит.

До того ж КНР не хоче закуповувати сировину в Австралії через торгову війну – в 2020 році Пекін відмовився від співпраці через заяву прем'єр-міністра про необхідність розслідування походження коронавірусу.

На ситуації всередині країни також позначилася ще й погода: на півдні криза пов'язана з нестачею гідроенергії – через спекотне літо цього року швидко висушилися водосховища регіону.

Хто страждає від кризи?

Ситуація у сфері енергетики позначилася на великих підприємствах – наприклад, алюмінієвих заводах, виробниках текстилю й техніки, а також заводах із переробки сої. Фабрики змушені обмежити свою діяльність або просто закриватися, бо зупинка виробництва означає фактичне банкрутство.

Через перебої з електрикою зупинили роботу заводи, які постачають компоненти компаніям Tesla і Apple. За словами іноземних експертів, брак електроенергії також негативно вплине на виробництво смартфонів від китайських Huawei і Xiaomi.

Через перебої з електрикою зупинили роботу заводи, які постачають компоненти компаніям Tesla і Apple

У східній провінції Цзянсу закрилися сталеливарні заводи, а понад тисячі інших фабрик і виробництв влада наказала працювати за схемою "два дні через два".

143 підприємства припинили роботу повністю.

Від дефіциту електрики страждають і звичайні китайці. У деяких частинах північного сходу країни вимкнули:

світлофори;

житлові ліфти;

покриття мобільного зв'язку 3G;

вуличне освітлення;

подачу гарячої води.

Від дефіциту електрики страждають і звичайні китайці

Влада закликає людей не використовувати кондиціонери, мікрохвильові печі, обігрівачі, бойлери та інші енерговитратні прилади. Для економії торгові центри закриваються до настання темряви.

Не обійшлося і без трагічних випадків. Так, у провінції Ляонін через раптове вимкнення вентиляційної системи на заводі 23 працівники отруїлися чадним газом. Також ЗМІ писали про випадки отруєння людей, які намагалися опалювати тісні кімнати за допомогою газових плит.

У майбутньому перебої з електрикою можуть стосуватися майже 100 млн осіб.

Чим загрожує ситуація в Китаї?

Вимкнення електрики в Китаї – це одна з ланок світової кризи. Європа страждає від високої вартості газу, Великій Британії не вистачає палива, всюди падає випуск автомобілів, через що зриваються поставки життєво необхідних товарів. Результат – ціни ростуть, а економіка гальмує. Експерти прогнозують, що незабаром ефект від кризи відчує весь світ: підвищення цін на енергоносії, зокрема й газ, інфляція та нестача товарів – від текстилю до деталей електротехніки.

Кризу в Китаї відчують і звичайні українці

Крім того, в найближчій перспективі постраждають від енергетичної ситуації в Китаї і звичайні українці.