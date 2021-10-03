Китай охопила енергетична криза: що сталося

Промислові центри в Китаї зіткнулися з найбільшою за останні роки енергетичною кризою – в деяких провінціях почалися перебої в роботі заводів. Електрики не вистачає навіть містам – жителям північно-східних регіонів не дозволяють використовувати бойлери та мікрохвильовки, а на вулицях не працює освітлення та світлофори, повідомляє Обозреватель.

З чим пов'язана нестача електрики і чи може це позначитися на українцях – розповідаємо далi.

Що сталося?

Є кілька причин кризи в Китаї: екологія, вартість вугілля та політика влади. Хоча країна продовжує розвивати свою зелену енергетику, вугілля залишається основою ринку. Саме на вугільні електростанції припадає понад 56% виробленої електроенергії.

Однак останнім часом вартість вугілля зросла до рекордних показників. Тільки за останній місяць тонна вугілля на біржі Чженчжоу подорожчала на 40%, до 192,4 долара – порівняно з минулим літом ціни злетіли вдвічі.

Така ситуація насамперед пов'язана з тим, що уряд країни штучно обмежив видобуток вугілля. У липні в Китаї запрацювала нова система обміну квотами на емісії вуглецю, за допомогою якої Пекін сподівається скоротити викиди, вироблені заводами. До 2060 року держава має намір стати "вуглецево нейтральною" – це означає, що викиди підприємств будуть компенсовані за допомогою переходу на менш токсичне паливо і висадження дерев.

До 2060 року Китай має намір стати "вуглецево нейтральним"
До 2060 року Китай має намір стати "вуглецево нейтральним"

Крім того, лідер країни Сі Цзіньпін намагається забезпечити "блакитне небо" на зимових Олімпійських іграх, які пройдуть у Пекіні в лютому наступного року. Ситуація із забрудненням повітря в КНР дійсно дуже серйозна – китайські міста посідають перші позиції в світі з викидів вуглекислого газу.

На енергетичну ситуацію вплинуло скорочення поставок іноземної сировини – насамперед через пандемію й карантинні обмеження. Збільшити імпорт зараз практично неможливо і ось чому:

  • Росія намагається задовольнити попит Європи і Південної Кореї;
  • Індонезія обмежила поставки через дощову погоду в останні пару місяців;
  • А вугілля з Монголії просто не вистачить, щоб повністю задовольнити попит.

До того ж КНР не хоче закуповувати сировину в Австралії через торгову війну – в 2020 році Пекін відмовився від співпраці через заяву прем'єр-міністра про необхідність розслідування походження коронавірусу.

На ситуації всередині країни також позначилася ще й погода: на півдні криза пов'язана з нестачею гідроенергії – через спекотне літо цього року швидко висушилися водосховища регіону.

Хто страждає від кризи?

Ситуація у сфері енергетики позначилася на великих підприємствах – наприклад, алюмінієвих заводах, виробниках текстилю й техніки, а також заводах із переробки сої. Фабрики змушені обмежити свою діяльність або просто закриватися, бо зупинка виробництва означає фактичне банкрутство.

Через перебої з електрикою зупинили роботу заводи, які постачають компоненти компаніям Tesla і Apple. За словами іноземних експертів, брак електроенергії також негативно вплине на виробництво смартфонів від китайських Huawei і Xiaomi.

Через перебої з електрикою зупинили роботу заводи, які постачають компоненти компаніям Tesla і Apple
Через перебої з електрикою зупинили роботу заводи, які постачають компоненти компаніям Tesla і Apple

У східній провінції Цзянсу закрилися сталеливарні заводи, а понад тисячі інших фабрик і виробництв влада наказала працювати за схемою "два дні через два".

143 підприємства припинили роботу повністю.

Від дефіциту електрики страждають і звичайні китайці. У деяких частинах північного сходу країни вимкнули:

  • світлофори;
  • житлові ліфти;
  • покриття мобільного зв'язку 3G;
  • вуличне освітлення;
  • подачу гарячої води.
Від дефіциту електрики страждають і звичайні китайці
Від дефіциту електрики страждають і звичайні китайці

Влада закликає людей не використовувати кондиціонери, мікрохвильові печі, обігрівачі, бойлери та інші енерговитратні прилади. Для економії торгові центри закриваються до настання темряви.

Не обійшлося і без трагічних випадків. Так, у провінції Ляонін через раптове вимкнення вентиляційної системи на заводі 23 працівники отруїлися чадним газом. Також ЗМІ писали про випадки отруєння людей, які намагалися опалювати тісні кімнати за допомогою газових плит.

У майбутньому перебої з електрикою можуть стосуватися майже 100 млн осіб.

Чим загрожує ситуація в Китаї?

Вимкнення електрики в Китаї – це одна з ланок світової кризи. Європа страждає від високої вартості газу, Великій Британії не вистачає палива, всюди падає випуск автомобілів, через що зриваються поставки життєво необхідних товарів. Результат – ціни ростуть, а економіка гальмує. Експерти прогнозують, що незабаром ефект від кризи відчує весь світ: підвищення цін на енергоносії, зокрема й газ, інфляція та нестача товарів – від текстилю до деталей електротехніки.

Кризу в Китаї відчують і звичайні українці
Кризу в Китаї відчують і звичайні українці

Крім того, в найближчій перспективі постраждають від енергетичної ситуації в Китаї і звичайні українці.

"Зараз КНР вигрібає весь газ, який тільки є у світі, що призводить до різкого зростання, в тому числі до різкого зростання вартості газу в Європі. І як результаті ми бачимо: "Нафтогаз" зазнає збитків, тому що він субсидує населення, а українському бізнесу доведеться купувати газ за цими захмарними цінами. Це неодмінно позначиться на собівартості продукції, а отже, і на цінах наступного року як мінімум", – зазначив у коментарі Сергій Фурса, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital.

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