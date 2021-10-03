Названі економічні кросовери в 2021 році

Експерти назвали самі економічні кросовери, повідомляє Твоя машина.

Лідером став гібрид Range Rover Sport P400e, обладнаний 2,0-літровим турбомотором I4 і двома електродвигунами загальною потужністю понад 400 к.с. При такій віддачі на 100 км в змішаному циклі витрачається всього 5,6 літра.

Друге місце дісталося ще одному гібриду - Lexus NX 300h. Автомобілем рухає силова установка на базі 2,5-літрового ДВС потужністю 200 к.с. У змішаному циклі витрата палива складає 7,6 літра, а на трасі на 100 км потрібно всього 7,1 літра.

Трійку замкнув Nissan Rogue нового покоління, який також відомий під назвою X-Trail. Найменше палива витрачає версія з 2,5-літровою атмосферної «четвіркою» на 185 к.с. - вона споживає 8,1 літра в змішаному режимі і 6,9 літра за містом.

Четверте місце зайняв гібридний Toyota RAV4. Під капотом стоїть 2,5-літровий бензиновий двигун, який за рахунок двох «допоміжних» електромоторів споживає в середньому 5,9 літра на 100 км.

Також до вісімки увійшли Chevrolet Trailblazer (8,4 л/100 км в змішаному циклі), Subaru Crosstrek (7,8 л/100 км), а також гібридні версії Toyota Highlander (6,5 л/100 км) і Honda CR- V (6,2 л/100 км).