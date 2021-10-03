У Києві відбувся Марш пам'яті жертв Бабиного Яру

У неділю, 3 жовтня, в Києві відбувся шостий Марш пам'яті жертв Бабиного Яру, повідомляє УНІАН.

Колона учасників Маршу пройшла тим же маршрутом, яким жертви трагедії, більшість з яких були євреями, в 1941 році йшли на розстріл в Бабин Яр.

Завершився Марш пам'яті молитвою "Каддиш", яку прочитав рабин Шломо Вільгельм.

За оцінками ОЄГУ, в Марші Пам'яті взяли участь до тисячі осіб. Організатори маршу – Євген Городецький та Дмитро Юрінов.

Завдяки підтримці ОЄГУ на Марш пам'яті приїхали члени єврейських громад Вінниці, Брацлава та учні однієї зі шкіл Запоріжжя.