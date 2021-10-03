У Києві зривають показ розслідування про бізнес Зеленського (Оновлено)

Розслідувачі "Слідство.Інфо" підготували фільм про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського та "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського, проте показ, запланований на 3 жовтня у Малій опері Києва, з незрозумілих причин зривається, повідомляє Деловая столица.

Про це написала журналістка Анна Бабинець у Facebook.

"За кілька годин до показу фільму "Офшор 95" директор "Малої опери" Олексій Прасол подзвонив нам і сказав, що показу не буде" , — написала Бабинець.

За її словами, Прасол спочатку просто заявив, що в опері показувати фільм про президента не будуть.

Згодом він написав, що у них начебто "немає світла і взагалі ремонт".

Журналістка поїхала до "Малої опери", та переконалася, що електрика є, а ремонту немає.

"Однак постери з нашим фільмом з приміщення познімали, працівникам сказали, що короткий день — опера закривається о 17:00. Олексій сказав мені телефоном, що нічого не знає про наш фільм і кинув слухавку. Угода у нас укладена, локація оплачена.

До прем'єри — 5 годин, у нас зареєстровано майже 250 людей. Допоможіть, будь ласка, знати нову локацію для показу! Все має відбутися сьогодні о 19:00" , — написала Бабинець.

Оновлено. Журналісти повідомили﻿, що після розголосу керівництво "Малої опери" все ж дозволило показати фільм в запланований час.

Команда Слідство.Інфо планує показати фільм "Офшор 95" у Малій опері. Це розслідування — частина міжнародного проєкту Pandora Papers, який містить 2,94 терабайтів фінансових даних.

Pandora Papers — глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу, серед яких понад 30 топ-політиків.

У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу.

Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу — члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Від України над цими проєктами працювала і працює Слідство.Інфо.