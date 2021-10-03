На півночі Італії зазнав аварії приватний літак

На півночі Італії зазнав аварії невеликий приватний літак. На його борту перебували шестеро людей, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише RaiNews24﻿.

Інцидент стався в місті Сан-Донато-Міланезе. Літак вилетів з аеропорту Лінате і прямував на Сардинію.

Літак впав на будівлю, яка знаходилася на ремонті. В результаті події ніхто не вижив.

На місці події працюють рятувальний вертоліт, Швидка допомога, чотири машини швидкої допомоги, пожежна бригада, карабінери, поліція і міська поліція.