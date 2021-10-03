Французькі пекарі потрапили в Книгу рекордів Гіннеса

Новий рекорд Гіннеса за кількістю сортів сиру, використаних для приготування піци був встановлений в Ліоні, Франція, повідомляє AgroPortal.

Як говориться в повідомленні Guinness World Records («Книга рекордів Гіннеса»), три шеф кухарі приготували рекордну піцу на професійній виставці для готельєрів та рестораторів 25 вересня 2021 року.

Піца була покрита 834 різними сортами сиру, складеними поверх тiста для піци.

Приготована піца була стандартного розміру, для цього кухарям довелося відрізати близько 2 грамів кожного сорту сиру.

Кухарям спочатку довелося викласти всі види сиру шарами в форму, потім помістити на основу піци. Потім вони видалили форму і закінчили підготовку, щоб отримати бажаний результат.

Цей рекорд побив попередній, встановлений французом Бенуа Брюель, також з Ліона, Франція. 22 лютого 2020 г. Він приготував піцу з 254 різних сирів.