На Донбасі побудують два аеропорти
План трансформації України, який днями обговорювали народні депутати на нараді в Трускавці, повинен системно сприяти зростанню ВВП і залученню інвестицій, а також розвитку інфраструктури на сході країни, повідомляє Кореспондент.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Львівській області.
"План трансформації інститутів та економіки України - це фундаментальний проект. Над ним ще потрібно попрацювати. Це про те, як нам залучити багато грошей в головні галузі нашої держави, щоб ріс ВВП і інвестиції", - зазначив він.
Володимир Зеленський нагадав, що для зростання економіки важливим є і питання безпеки, і додав, що окремою важливою складовою трансформації України є питання Донбасу.
"Дійсно, багато інвесторів стурбовані тим, що у нас на сході країни війна. І їм потрібно показувати, що держава розвивається. Тому будується інфраструктура на Донбасі. І щоб люди на тимчасово окупованих територіях бачили різницю", - сказав президент.
Глава держави розповів, що на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою аеропортам в окупованих Донецьку і Луганську. Він зазначив, що також вже знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем, адже в самому місті будувати аеропорт не можна через питання безпеки.
Крім того, за словами Володимира Зеленського, складна ситуація з шахтами Донбасу.
"Зрозуміло, що вони збиткові, але тут питання людей. Потрібно або дати їм альтернативу, або модернізувати ці шахти. Є така проблема і в Львівській області. Ми над цим працюємо", - сказав він.