На Донбасі побудують два аеропорти

План трансформації України, який днями обговорювали народні депутати на нараді в Трускавці, повинен системно сприяти зростанню ВВП і залученню інвестицій, а також розвитку інфраструктури на сході країни, повідомляє Кореспондент.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Львівській області.

"План трансформації інститутів та економіки України - це фундаментальний проект. Над ним ще потрібно попрацювати. Це про те, як нам залучити багато грошей в головні галузі нашої держави, щоб ріс ВВП і інвестиції" , - зазначив він.

Володимир Зеленський нагадав, що для зростання економіки важливим є і питання безпеки, і додав, що окремою важливою складовою трансформації України є питання Донбасу.

"Дійсно, багато інвесторів стурбовані тим, що у нас на сході країни війна. І їм потрібно показувати, що держава розвивається. Тому будується інфраструктура на Донбасі. І щоб люди на тимчасово окупованих територіях бачили різницю" , - сказав президент.

Глава держави розповів, що на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою аеропортам в окупованих Донецьку і Луганську. Він зазначив, що також вже знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем, адже в самому місті будувати аеропорт не можна через питання безпеки.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, складна ситуація з шахтами Донбасу.