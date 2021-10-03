Афганістан на межі соціально-економічного колапсу

Після захоплення влади рухом "Талібан" Афганістан зіткнувся із крахом економічної і соціальної систем. Надалі це може перерости в гуманітарну катастрофу, повідомляє Обозреватель.

Щоб уникнути найгіршого сценарію, таліби мають дотримуватися умови, які дозволять збільшити міжнародну допомогу. Таке переконання висловив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Reuters﻿.

За його словами, Афганістан вже дуже близький до соціально-економічного колапсу, який небезпечний не тільки для його жителів і регіону загалом, але й для міжнародної безпеки.

Він зазначив, що ціни на продукти там підскочили більш ніж на 50% із моменту приходу до влади талібів. До цього призвело заморожування активів країни в сумі $9 мільярдів, які зберігаються в іноземних резервах Центрального афганського банку.

Вилучення іноземних доходів тільки розпалює інфляцію, підкреслив головний дипломат ЄС. Також додав, що банківська система Афганістану значною мірою паралізована, люди не можуть знімати свої накопичення. Система охорони здоров'я, яка багато в чому залежала від іноземної допомоги, "теж близька до краху".

"Якщо ситуація збережеться і з наближенням зими, це може обернутися гуманітарною катастрофою. А ще спровокувати масову міграцію в сусідні держави" , – заявив Боррель.

Нагадаємо, що Євросоюз збільшив свою гуманітарну допомогу Афганістану після приходу до влади талібів, але припинив надання допомоги в цілях розвитку. На такий крок пішли інші країни та Світовий банк.

Боррель вважає, що ситуація в Афганістані може обернутися гуманітарною катастрофою й призвести до масової міграції

Боррель додав, що реакція ЄС на афганську кризу залежатиме від "поведінки нової влади" країни, і будь-яке відновлення відносин потребуватиме від талібів дотримання умов, враховуючи права людини.