Україна збере рекордний урожай гречки

Україна в 2021 році може зібрати близько 114 тис. Тонн гречки. Це на 16% більше торішнього врожаю, повідомляє UBR.

Про це пишуть﻿ аналітики Українського клубу аграрного бізнесу.

За попередніми оцінками, валовий збір врожаю гречки буде краще, ніж за три останні роки. Такого максимуму вдасться досягти за рахунок збільшення посівних площ під культуру (+ 3% в порівнянні з попереднім роком) і за рахунок збільшення врожайності (+ 15%).

У той же час рівень споживання населенням цієї крупи становить 120 тис. тонн.

"Таким чином, за рахунок власного виробництва вдасться на 95% задовольнити потребу українців в гречці і бути менш залежними від можливих зупинок імпортних поставок з боку Російської Федерації", - йдеться в повідомленні .

У той же час аналітики додали, що на сьогодні в країні зібрано близько 70% врожаю крупи.

Раніше повідомлялося, що до кінця цього року гречка в Україні, яка і так стоїть в середньому по 50 грн/кг, може подорожчати на 20-30%, до 60-65 грн/кг. Однією з причин є невеликий урожай в Росії, яка залишається головним експортером крупи в Україні.