Україна збере рекордний урожай гречки
Україна в 2021 році може зібрати близько 114 тис. Тонн гречки. Це на 16% більше торішнього врожаю, повідомляє UBR.
Про це пишуть аналітики Українського клубу аграрного бізнесу.
За попередніми оцінками, валовий збір врожаю гречки буде краще, ніж за три останні роки. Такого максимуму вдасться досягти за рахунок збільшення посівних площ під культуру (+ 3% в порівнянні з попереднім роком) і за рахунок збільшення врожайності (+ 15%).
У той же час рівень споживання населенням цієї крупи становить 120 тис. тонн.
"Таким чином, за рахунок власного виробництва вдасться на 95% задовольнити потребу українців в гречці і бути менш залежними від можливих зупинок імпортних поставок з боку Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
У той же час аналітики додали, що на сьогодні в країні зібрано близько 70% врожаю крупи.
Раніше повідомлялося, що до кінця цього року гречка в Україні, яка і так стоїть в середньому по 50 грн/кг, може подорожчати на 20-30%, до 60-65 грн/кг. Однією з причин є невеликий урожай в Росії, яка залишається головним експортером крупи в Україні.