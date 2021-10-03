Більшість українців готові на зарплату в конверті

Тільки чверть українців категорично проти сірих виплат, повідомляє UBR.

Переважна більшість (76%) українців, які шукають роботу, готові прийняти пропозицію отримувати неофіційну зарплату. Про це свідчить опитування системи пошуку вакансій GorodRabot.com.ua серед 1100 жителів України.

При цьому майже половина (47%) здобувачів повністю готові на виплати в конвертах, а 29% громадян погодилися б на неофіційний розрахунок протягом 1-2 років.

Одночасно тільки чверть (24%) українців категорично не готові отримувати неофіційну зарплату, оскільки "думають про своє майбутнє".

При цьому найчастіше сіру зарплату пропонують начінающіющім фахівцям, але вона позбавляє громадян соціальних гарантій в майбутньому.

Нагадаємо, станом на 1 вересня сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні склала 3,929 млрд грн. Це на 0,8%, або 320 тис. грн більше в порівнянні з початком серпня. З початку року зарплатні борги зросли на 1,317 млрд грн, або 50,4%, а в порівнянні з даними річної давності - на 1,037 млрд грн, або 35,9%.