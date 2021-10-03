Нова COVID-вакцина може знадобитися в 2022 році

Генеральний директор і співзасновник німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що необхідності у виробництві нових вакцин від коронавірусу зараз немає. Однак, за його словами, нові препарати від COVID можуть знадобитися світу в 2022 році, повідомляє РБК-Украина.

"Цього року ніякої необхідності в нових вакцинах немає. Однак до середини наступного року ситуація може виявитися іншою" , - заявив глава BioNTech.

За його словами, циркулюючі зараз у світі штами коронавірусу, включаючи "Дельта", більш заразні, ніж його початковий варіант, але відрізняються від нього не так сильно, щоб це істотно позначалося на ефективності застосовуваних вакцин.

При цьому, за словами Шахіна, висока ймовірність того, що штами, які зможуть "обманювати" імунітет, з'являться в майбутньому, що зажадає розробки нових препаратів.