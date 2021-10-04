Погода в понеділок: вдень до +22 °

У понеділок, 4 жовтня, в Україні без опадів, вдень повітря прогріється до 11-22°, повідомляє Деловая столица.

"4 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с" , — йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім більшості західних областей і крайнього півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, в південній частині та на Закарпатті місцями 5-10° тепла; вдень 11-16°, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 17-22°.

У Києві та Київській області 4 жовтня без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі в столиці 3-5° тепла, вдень 14-16°; по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 11-16° тепла.

У наступні два дні, 5-6 жовтня, в Україні, за прогнозами синоптиків, утримається суха і сонячна погода.