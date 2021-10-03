В Україні розширять список товарів, які не можна повернути

В уряді мають намір розширити перелік товарів, які не підлягають обміну/поверненню, через їхні специфічних властивостей. У список потраплять сигарети та рідини для вейпів, букети квітів, а також ветеринарні препарати. Ліки та продукти теж залишаться у переліку, повідомляє Обозреватель.

Одночасно планується впровадити виключення з правил у разі, якщо "заборонений" товар буде запечатаний в вакуумну упаковку. У такому випадку його можна буде обміняти/повернути на загальних підставах. Нововведення передбачає нова редакція Переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172. Проект змін розробило Міністерство економіки й оприлюднило﻿ для громадського осуду на сайті відомства.

Автори проекту стверджують, що Перелік "неповоротних" товарів вже давно застарів, тому що не переглядався ще з моменту його прийняття 20 років тому. За цей час прийнято низку нових законів, якими назви товарів з переліку зазнали змін. Це, наприклад, стосується визначення "продовольчих товарів", "лікарських препаратів і засобів" і т.п. Тому сьогоднішні реалії вимагають розширення переліку.

Зокрема, в окрему групу товарів, які не можна обміняти / повернути, пропонується виділити тютюн і тютюнові вироби.

Крім цього, під заборону потраплять:

всі продовольчі товари;

ветеринарні препарати;

тварини і рослини;

кормові матеріали, насіння, посадковий матеріал;

рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, мундштуки на сигари і сигарети і їх частини.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту акта, відсутність в переліку заборонених до повернення товарів такої групи як рослини створює фінансові труднощі для їх виробників, ландшафтних дизайнерів, флористів-дизайнерів, а також продавців квіткових і зоомагазинів. Правових підстав для відмови в поверненні готових букетів і зрізаних квітів фактично немає, а шанс повторного продажу такого товару мізерно малий. Як правило, зворотні букети утилізуються, а їхні продавці зазнають збитків.

Крім того, за 20-річний період дії переліку змінився і підхід до упаковки товарів. Зараз досить поширені герметичні (вакуумні) упаковки. Це дає можливість дотримуватися вимог санітарних правил і забезпечує схоронність товарів.

У зв'язку з цим проектом передбачено, що товар все-таки можна повернути/обміняти, якщо він упакований в герметичну упаковку, яка не пошкоджена. Таким чином покупець отримає додаткове право на повернення товару, який не був у вживанні, а підприємець зможе повторно продати такий товар без збитків.