4 жовтня: свята, прикмети і що не можна робити
У понеділок, 4 жовтня, в Україні відзначається народне свято День Кіндрата. Іменини святкують Андрій, Данило, Дмитро, Кіндрат і Назар, повідомляє Обозреватель.
За прикметами цього дня судять про погоду найближчим часом. Що можна і що не можна робити сьогодні, читайте далі.
День Кіндрата
4 жовтня православні віряни відзначають пам'ять апостола від сімдесяти єпископа Кодрата. У першому столітті він проповідував слово Боже в Афінах і багатьох навернув до християнства. Якось язичники схопили його та ув'язнили в тюрмі, де святий загинув від голоду.
Наші пращури вважали, що на Кіндрата обов'язково потрібно старанно працювати – це обіцяло багатство. Цього дня молотили зерно, а ввечері працівників пригощали щедрою вечерею.
Що не можна робити 4 жовтня
Згідно з народними повір'ями, на Кіндрата не можна обтрушувати воду з вимитих рук, повертати порожнім посуд, дарувати подарунки та сідати за стіл 13 людям одночасно.
Прикмети 4 жовтня
- Яка погода на Кіндрата – така простоїть ще чотири тижні.
- Домашня птиця почала линяти – скоро зима.
- У норах у кротів багато соломи – зима буде холодна.