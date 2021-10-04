4 жовтня: свята, прикмети і що не можна робити

У понеділок, 4 жовтня, в Україні відзначається народне свято День Кіндрата. Іменини святкують Андрій, Данило, Дмитро, Кіндрат і Назар, повідомляє Обозреватель.

За прикметами цього дня судять про погоду найближчим часом. Що можна і що не можна робити сьогодні, читайте далі.

День Кіндрата

4 жовтня православні віряни відзначають пам'ять апостола від сімдесяти єпископа Кодрата. У першому столітті він проповідував слово Боже в Афінах і багатьох навернув до християнства. Якось язичники схопили його та ув'язнили в тюрмі, де святий загинув від голоду.

Наші пращури вважали, що на Кіндрата обов'язково потрібно старанно працювати – це обіцяло багатство. Цього дня молотили зерно, а ввечері працівників пригощали щедрою вечерею.

Святий Кодрат Афінський. Джерело: azbyka.ru

Що не можна робити 4 жовтня

Згідно з народними повір'ями, на Кіндрата не можна обтрушувати воду з вимитих рук, повертати порожнім посуд, дарувати подарунки та сідати за стіл 13 людям одночасно.

У норах у кротів багато соломи – зима буде холодна. Джерело: Pixabay

Прикмети 4 жовтня