Тимошенко заявила про плани влади закрити "Свободу слова"

Народна депутатка, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко сказала, що програму "Свобода слова Савіка Шустера" можуть закрити. А самого ведучого прибрати з країни, повідомляє Обозреватель.

Про це політикиня заявила в ефірі телепередачі. За словами Тимошенко, влада почала переслідування зазначеної програми.

"Я стежила за тим, як кожен президент особисто труїв вас, як забирав у вас право говорити правду. Я хочу вас попередити: починається новий період, коли етап мрій розправ з вами – вже реальність" , – говорила депутатка.

За її словами, скоро почнуться спроби закрити телепрограму, а самого Шустера спробують видворити з України. У зв'язку з цим Тимошенко закликала привернути увагу до цього питання і захистити "Свободу слова".

"Розпочнеться спроба ліквідації програми "Свобода слова" і спроба вас особисто знову прибрати з України" , – сказала Тимошенко.

Програма "Свобода слова Савіка Шустера" почала знову віщати на українському телебаченні з вересня 2019 року. Політичне ток-шоу виходить по п'ятницях на телеканалі "Україна".

В ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорили конфлікт спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова і глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамія. Також вони поговорили про те, чи потрібна в нашій країні обов'язкова вакцинація, про прийдешній опалювальний сезон і затримання Міхеїла Саакашвілі в Грузії.

Першим ініціатором відставки голови ВР був його колега по парламенту, глава фракції СН Давид Арахамія. Він пояснив свою позицію тим, що Разумков нібито вже не поділяє постулати "слуг народу".