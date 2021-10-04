Потік газу до Угорщини через Україну відновлено

У неділю ввечері, 3 жовтня, потік газу до Угорщини через Україну був відновлений, повідомляє РБК-Україна.

Потік газу через пункт "Берегово" на українсько-угорському кордоні становить трохи більше ніж 200 тисяч кубометрів на годину, свідчать дані оператора ГТС Угорщини.

Зазначимо, що протягом дня прокачування газу на територію Угорщини через Україну повністю була відсутня.

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала контракт з "Газпромом" про постачання 4,5 млрд кубометрів газу в обхід України. Угода передбачає поставку 3,5 млрд кубометрів газу через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію. Контракт діятиме 15 років.

1 жовтня Росія почала постачання газу в Угорщину в обхід України.

Автор: Валерія Поліщук