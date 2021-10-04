Топ-5 найкращих фільмів-антиутопій: трейлери та опис

Заборона інакомислення, відсутність особистого простору, табу на почуття й поневолення сучасними технологіями – чого тільки не вигадають творці антиутопій. Навіщо писати книги й знімати фільми про те, що на суспільство у майбутньому чекають похмурі часи й низка випробувань, повідомляє Обозреватель.

5 кращих науково-фантастичних фільмів. І все для того, щоб кожен глядач поміркував над тим, як людство може запобігти антиутопічному майбутньому.

1. "Обраний" (США, Канада; 2014)

Режисер: Філіп Нойс

Історія про "ідеальний" світ у майбутньому: без насильства, страждань і болю. Люди живуть за чітко встановленими правилами: носити форму, грамотно говорити, робити щоранку ін'єкції, не брехати тощо.

Майже всі в цьому світі не знають історію. Основні знання із минулого передаються лише обраним. Одним з таких стає Джонас. Він дізнається про все, що було зроблено до "ідеальної" планети. Наприклад, про те, що людей позбавили права вибору. Дізнавшись історію, головний герой починає сумніватися у бездоганності сьогодення.

2. "Рівні" (США, 2015)

Режисер: Дрейк Дорімус

Історія про майбутнє, де заборонені почуття й фізичний контакт. Люди позбавлені відчуття страху, агресії, кохання й депресії. Тож живуть у світі без насильства, бідності й смертельних захворювань.

Одного дня жителі фантастичного світу починають сходити з розуму від яскравих емоцій (хвилювання, страх, депресія й закоханість). Учені вирішують створити ліки проти цієї "недуги". Чи вдасться їм це зробити й повернути людство до стану апатії?

3. "Особлива думка" (США, 2012)

Режисер: Стівен Спілберг

2054 рік. У світі немає криміналу, адже потенційних вбивць зупиняють завчасно. Людство винайшло систему, що передбачає злочини, які ще не скоєно: видає координати локації, куди вирушає спецгрупа та арештує людей – поміщає в анабіозні капсули.

Працівників спецгрупи все влаштовує до того часу, поки у нескоєному злочині не звинуватили одного із них. Фільм сподобається поціновувачам фантастики, а також творчості Стівена Спілберга і Тома Круза.

4. "Сфера" (ОАЕ, США; 2017)

Режисер: Джеймс Понсольдт

Дівчина на ім’я Мей (Емма Вотсон) працевлаштувалася в компанію "Сфера", де шеф – знавець соціальних медіа Еймон Бейлі (Том Генкс). Спершу колективу здається, що вони виконують важливу місію.

Але одного дня Мей дізнається жахливу правду про "Сферу", тож вирішує зупинити діяльність корпорації.

5. "Час" (США, 2011)

Режисер: Ендрю Ніккол

Уявіть собі світ, де час – валюта, а у людей у 25 років припиняється процес старіння. Щоправда, у цьому віці за кожен рік потрібно віддавати чимало часу.

Таймер багачів та успішних бізнесменів показує сотні років, тоді як бідні вимушені тяжко працювати задля виживання. Продовжити собі життя стає важче, коли з'являються грабіжники.