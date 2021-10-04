Вчені розповіли, чому насправді собаки люблять висуватись у вікно авто

Собаки часто висувають голову у вікно авто. Більшість господарів думає, що улюбленців просто цікавлять нові краєвиди. Насправді ж, справа у скануванні нової території. І велику роль в цьому відіграє саме нюх, а не зір, повідомляє 24 Канал.

Запахи у вашому автомобілі видаються собакам досить нудними. Проте завдяки дослідженню нових ароматів поза автомобілем, чотирилапі отримують максимум інформації від навколишнього середовища.

Собаки – створіння, які здебільшого керуються своїм нюхом. Їхній ніс неймовірно чутливий – песики відчувають навколишні запахи у 10 тисяч разів краще, ніж люди.

Часто домашній улюбленець може залізти у купу сміття, радіти смердючим шкарпеткам чи вилізати з прочиненого вікна у машині – всі ці дії зумовлені тим, що собака зчитує величезну кількість інформації, що прихована у навколишньому середовищі.

Пізнати світ за допомогою носа

Коли пес висовується з авто, його ніс буквально "пливе" потоками повітря. По мірі того, як повітря потрапляє в ніс собаки, воно може проходити по одному з трьох шляхів – верхньому, середньому або нижньому. Верхній прохід призначений для нюху, а нижні переважно служать для дихання.

Верхня частина носового отвору існує для отримання навколишніх запахів з максимальною ефективністю. Саме завдяки верхньому проходу ваш собака може дізнатися інформацію з площі понад 3000 кілометрів.

Зустрічаючись з потоками повітря, ніс собаки задіює майже 300 мільйонів нюхових рецепторів. Вони створюють своєрідний "лабіринт" у носі тварини, збільшуючи площу запаху.

Для порівняння, людина має лише один носовий прохід, який використовується і для нюху, і для дихання. Окрім того, ми використовуємо дві ніздрі водночас, коли собаки задіюють їх окремо. Це допомагає домашнім улюбленцям зрозуміти, звідки йде запах – зліва чи справа.

Рецептори нюху передаватимуть інформацію до запахової частини мозку – нюхової кори. Нюхова кора собаки в 40 разів більша за нашу. Ця велика кількість зв’язків допомагає вашому улюбленцю запам’ятати унікальні підписи запахів різних місцевостей.

Чи насолоджуються песики пейзажем? Можливо. Хоч очі в собаки не такі розвинені, зір допомагає їм повністю зрозуміти навколишнє середовище.

Чим особливий собачий зір?

Насправді, песики бачать значно гірше, ніж люди. Деякі породи бачать оточення немов у тумані. Окрім того, собаки не розрізняють певні кольори – наші домашні улюбленці є природженими дальтоніками. Замість яскравих кольорів тварини бачать лише відтінки сірого.

Не варто забувати, що окрім феноменального нюху собаки мають чудовий слух. Тому, коли ви виїжджаєте з вашим улюбленцем за місто, песик отримує нову велику картину світу – запахи, звуки та види дороги забезпечать собаці незабутню поїздку.