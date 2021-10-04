Курс валют НБУ на 4 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в понеділок, 4 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 3 жовтня, впав на 1 коп до 26.61 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 30.87 за 1 євро.

Курс рубля знизився до позначки 3.64 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп до 36.03 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 14 коп до 28.62 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 5 коп до 6.74 за 1 польський злотий.