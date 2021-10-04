Курс валют НБУ на 4 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в понеділок, 4 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 3 жовтня, впав на 1 коп до 26.61 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 30.87 за 1 євро.
Курс рубля знизився до позначки 3.64 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 17 коп до 36.03 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 14 коп до 28.62 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 5 коп до 6.74 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|Долар
|26.610 000
|EUR
|Євро
|30.871 600
|RUB
|Рубль
|0.364 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.031 300
|CHF
|Швейцарський франк
|28.616 000
|PLN
|Польський злотий
|6.737 400