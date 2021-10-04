Газова криза в Європі штовхає ціни на АЗС в Україні вгору
Жовтень принесе українським водіям ряд неприємних сюрпризів. Відзначимо, що ціни на паливо в Україні залежать від вартості ресурсу на зовнішніх ринках і встановленого Нацбанком курсу валюти. І якщо з другим проблем немає (гривня поступово зміцнюється), то з першим - все інакше: сьогодні на зовнішніх ринках середні ціни на різні види палива зростають, повідомляє UBR.
До того ж стрімко дорожчає і блакитне паливо, що не може не відбитися на вартості автогазу (ЗВГ) у нас. Попит на пальне збільшується, оскільки на іноземних ринках багато галузей виходять з кризи, спровокованої пандемією: потреба в паливі у виробників зростає, а з нею - і ціни. І наша країна тут не виняток.
Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн звертає увагу на ще одну специфіку паливного ринку як в світі, так і в Україні, яка вималювалася за кілька останніх років. Світовий ринок цілком перекроївся, перш за все, в плані сезонного попиту на пальне, а також - за вартістю в порівнянні з різними типами палива.
"Раніше в світі влітку був максимальний попит на бензин. Зокрема - в США. А взимку - на передній план виходив дизель і мазут, які використовувалися для опалення. Те ж і з зрідженим газом. Завжди вважалося, що влітку автомобілісти його споживають особливо часто. Але в останні два-три роки ці тенденції перемішалися", - говорить експерт.
ЗВГ теж став дуже популярним, так як його почали широко використовувати в опаленні. Яскравий приклад тут - Польща. Крім того, структура його споживання в світі після пандемії змінилася: зараз його стали набагато більше використовувати в нафтохімії. Ще 10 років тому світові котирування автогазу були вдвічі менше, ніж бензину. Сьогодні вони вже вирівнялися.
У всякому разі, ціни на різні види палива виглядали на 1 жовтня, наприклад, по Київській області так:
- бензин: А-95 найдорожче на АЗС Shell, ОККО, SOCAR і WOG - 31,17 грн/л. Найдешевше у "Авіас" - 28,95 грн/л. Бензин А-92 найдорожче на заправках SOCAR - 30,98 грн/л. Найдешевше у тій же "Авіас" - 27,95 грн/л;
- дизель: найдорожчий у SOCAR - 32,98 грн/л. Найдешевший - у Motto - 27,08 грн/л;
- автогаз: найвищі ціни у ОККО - 18,49 грн/л. Найнижчі у "Авантаж 7" - 16,65 грн/л.
Чого чекати від цін на бензин
В Україні діє держрегулювання цін на бензин, яке залежить від світових котирувань нафти. Своє рішення про максимально дозволені розцінки на АЗС Мінекономіки опублікує сьогодні.
Сергій Куюн упевнений, що цінова "стеля" з бензину підвищиться на 50 коп./літр максимум. Але в подальшому на ціноутворення вплине і попит на вигідний для опалення мазут,
"про який вже всі забули".
"На щастя, на нафтовому ринку таких істотних стрибків, як на газовому, не відбувається. Але ціна потихеньку буде повзти вгору. Зараз - $77 за барель. Звичайно, наприклад, в Україні на тлі газової кризи зростає попит на мазут, який використовують для опалення . Попит на нафтопродукти, очевидно, потягне за собою ціни на нафту", - акцентує експерт.
Гендиректор мережі АЗС SunOil Леонід Косянчук вважає, що бензин додасть в ціні 50-80 коп./літр, а на встановлене підвищення вартості палива Мінекономіки відразу ж відреагують преміальні бренди. Решта компаній (низького і середнього цінового сегмента) можуть переписати свої прайси дещо пізніше.
"Якщо порівняти з тим же періодом минулого року, то ціни тоді не росли. Збиральна кампанія вже завершилася, споживання стихло. А в цьому місяці - навпаки. І це може свідчити про те, що в Європі з'являються ознаки успішної боротьби з пандемією: деякі галузі виходять з рецесії. Попит на паливо зростає", - пояснює він.
Аналогічно подорожчає дизель і ЗВГ
Щодо дизелю подорожчання, ймовірно, буде навіть більше, ніж по бензину. За цим видом палива накопичилося так зване відстрочене подорожчання. За словами Косянчука, дизель повинен був додати в ціні більше, ніж встановило Мінекономіки. У свою чергу, Куюн прогнозує, що максимально допустима урядом вартість ресурсу теж підвищиться на 50 коп.
А ось роздрібні ціни на автогаз держрегулюванню не підлягають. В цьому відношенні ЗВГ - автономний вид палива. Більш того, у нього своя строго фізична специфіка, через яку він дешевшати не збирається: при зниженні температури його щільність істотно збільшується, а обсяг, логічно, зменшується.
Газ купують в опті на тонни, а продають в роздробі на літри, тому при холодній погоді з однієї тонни газу виходить менше літрів, що теж впливає на ціну. Наші співрозмовники всі сходяться в тому, що здешевлення ЗВГ точно не передбачається, так як вартість поточних поставок по імпорту залишається високою.
"Природний газ вже коштує в Європі на ф'ючерсах більше $1,2 тис. за 1000 куб. м, а по контрактах на день вперед - $780-820 за 1000 куб. м. Це той енергоресурс, який тягне за собою і нафту, і нафтопродукти, і зріджений газ. Тому і автогаз теж подорожчає. Все знову ж прив'язане до цін на зовнішніх ринках", - резюмував Косянчук.