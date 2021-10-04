Газова криза в Європі штовхає ціни на АЗС в Україні вгору

Жовтень принесе українським водіям ряд неприємних сюрпризів. Відзначимо, що ціни на паливо в Україні залежать від вартості ресурсу на зовнішніх ринках і встановленого Нацбанком курсу валюти. І якщо з другим проблем немає (гривня поступово зміцнюється), то з першим - все інакше: сьогодні на зовнішніх ринках середні ціни на різні види палива зростають, повідомляє UBR.

До того ж стрімко дорожчає і блакитне паливо, що не може не відбитися на вартості автогазу (ЗВГ) у нас. Попит на пальне збільшується, оскільки на іноземних ринках багато галузей виходять з кризи, спровокованої пандемією: потреба в паливі у виробників зростає, а з нею - і ціни. І наша країна тут не виняток.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн звертає увагу на ще одну специфіку паливного ринку як в світі, так і в Україні, яка вималювалася за кілька останніх років. Світовий ринок цілком перекроївся, перш за все, в плані сезонного попиту на пальне, а також - за вартістю в порівнянні з різними типами палива.

"Раніше в світі влітку був максимальний попит на бензин. Зокрема - в США. А взимку - на передній план виходив дизель і мазут, які використовувалися для опалення. Те ж і з зрідженим газом. Завжди вважалося, що влітку автомобілісти його споживають особливо часто. Але в останні два-три роки ці тенденції перемішалися", - говорить експерт.

ЗВГ теж став дуже популярним, так як його почали широко використовувати в опаленні. Яскравий приклад тут - Польща. Крім того, структура його споживання в світі після пандемії змінилася: зараз його стали набагато більше використовувати в нафтохімії. Ще 10 років тому світові котирування автогазу були вдвічі менше, ніж бензину. Сьогодні вони вже вирівнялися.

У всякому разі, ціни на різні види палива виглядали на 1 жовтня, наприклад, по Київській області так:

бензин: А-95 найдорожче на АЗС Shell, ОККО, SOCAR і WOG - 31,17 грн/л. Найдешевше у "Авіас" - 28,95 грн/л. Бензин А-92 найдорожче на заправках SOCAR - 30,98 грн/л. Найдешевше у тій же "Авіас" - 27,95 грн/л;

дизель: найдорожчий у SOCAR - 32,98 грн/л. Найдешевший - у Motto - 27,08 грн/л;

автогаз: найвищі ціни у ОККО - 18,49 грн/л. Найнижчі у "Авантаж 7" - 16,65 грн/л.

Чого чекати від цін на бензин

В Україні діє держрегулювання цін на бензин, яке залежить від світових котирувань нафти. Своє рішення про максимально дозволені розцінки на АЗС Мінекономіки опублікує сьогодні.

Сергій Куюн упевнений, що цінова "стеля" з бензину підвищиться на 50 коп./літр максимум. Але в подальшому на ціноутворення вплине і попит на вигідний для опалення мазут, "про який вже всі забули" .

"На щастя, на нафтовому ринку таких істотних стрибків, як на газовому, не відбувається. Але ціна потихеньку буде повзти вгору. Зараз - $77 за барель. Звичайно, наприклад, в Україні на тлі газової кризи зростає попит на мазут, який використовують для опалення . Попит на нафтопродукти, очевидно, потягне за собою ціни на нафту", - акцентує експерт.

Гендиректор мережі АЗС SunOil Леонід Косянчук вважає, що бензин додасть в ціні 50-80 коп./літр, а на встановлене підвищення вартості палива Мінекономіки відразу ж відреагують преміальні бренди. Решта компаній (низького і середнього цінового сегмента) можуть переписати свої прайси дещо пізніше.

"Якщо порівняти з тим же періодом минулого року, то ціни тоді не росли. Збиральна кампанія вже завершилася, споживання стихло. А в цьому місяці - навпаки. І це може свідчити про те, що в Європі з'являються ознаки успішної боротьби з пандемією: деякі галузі виходять з рецесії. Попит на паливо зростає", - пояснює він.

Аналогічно подорожчає дизель і ЗВГ

Щодо дизелю подорожчання, ймовірно, буде навіть більше, ніж по бензину. За цим видом палива накопичилося так зване відстрочене подорожчання. За словами Косянчука, дизель повинен був додати в ціні більше, ніж встановило Мінекономіки. У свою чергу, Куюн прогнозує, що максимально допустима урядом вартість ресурсу теж підвищиться на 50 коп.

А ось роздрібні ціни на автогаз держрегулюванню не підлягають. В цьому відношенні ЗВГ - автономний вид палива. Більш того, у нього своя строго фізична специфіка, через яку він дешевшати не збирається: при зниженні температури його щільність істотно збільшується, а обсяг, логічно, зменшується.

Газ купують в опті на тонни, а продають в роздробі на літри, тому при холодній погоді з однієї тонни газу виходить менше літрів, що теж впливає на ціну. Наші співрозмовники всі сходяться в тому, що здешевлення ЗВГ точно не передбачається, так як вартість поточних поставок по імпорту залишається високою.