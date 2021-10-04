Що очікується на валютному ринку в понеділок

Основні фактори, які будуть формувати «погоду» і настрої на міжбанківському валютному ринку в понеділок, - попит з боку іноземних інвесторів, які продовжать конвертувати отримані дивіденди в валюту, і зниження пропозиції валюти від експортерів, яким в кінці вересня виплатили компенсацію ПДВ, і вони не так гостро потребують зворотної гривні.

Крім того, як стало відомо в п'ятницю, Національний банк України не буде перешкоджати зміцненню курсу гривні. Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів в інтерв'ю агентству Bloomberg. Зниження кількості інтервенцій змусить ринок самостійно знаходити точку рівноваги.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,60/26,68 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в четвер і п'ятницю коливалася в межах 26,60-26,64 гривень; за такою ж ціною долар продавали в столиці і на вихідних. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,62-26,63 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. У разі зростання безготівкового долара цінники на готівковий оперативно перепишуть в сторону підвищення. Якщо ж міжбанк продовжить зниження, на готівковому будуть вкрай неохоче знижувати цифри. Максимум, що може втратити долар протягом дня, - це 2-3 копійки, і то при сильному падінні безготівкового.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці припинив падіння і піднявся до позначки 1,1606 долара. Вранці понеділка він торгується в діапазоні 1,1586-1,1611 долара, не залишаючи спроб продовжити зростання. Готівковий євро на вихідних продавали по 30,85-30,87 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати за тією ж ціною. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є шанс, що протягом дня ціна євро сильно не зміниться.

Російський рубль минулої п'ятниці до обіду опустився до 73,25 рублів за долар, а до вечора відвоював 60 копійок і виріс до 72,65 рублів. Вранці понеділка він торгується в межах 72,74-72,86 рубля за долар. Ціна готівкового рубля два тижні зберігає стабільність на рівні 3,63-3,65 гривні за 10 рублів; за такою ціною продавали російську валюту і на вихідних. Сьогодні з великою часткою ймовірності вона не зміниться.