Пятов пояснив, чому матч з Динамо завершився внічию

У матчі 10-го туру УПЛ Динамо і Шахтар не порадували вболівальників голами і завершили битву внічию 0:0. Гру прокоментував воротар Шахтаря Андрій Пятов, повідомляє 24 Канал.

Пятов заявив, що Шахтар вже виконав велику роботу, але попереду ще багато важчої роботи.