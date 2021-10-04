Саакашвілі звинуватили в плануванні вбивства опозиціонерів

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що затриманий Міхеїл Саакашвілі і його команда планували вбивства опозиціонерів, повідомляє Сегодня.

Про це він заявив в ефірі телекомпанії "Імеді".

За інформацією спецслужб, Саакашвілі хотів організувати провокацію на акції в Тбілісі.

"Їх план був такий: під час кульмінації та мобілізації близько 10 тисяч осіб, і, напевно, вони змогли б цього досягти, поліції довелося б затримати Саакашвілі та, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство в метушні кількох опозиційних лідерів...

Це було однією з версій їхнього плану з метою делегітимізації нашого керівництва, за кордоном би показали, як тут вбивають опозиційних лідерів. І тоді б вони зажадали відставки уряду і призначення позачергових виборів" , – заявив Гарібашвілі.

Гарібашвілі зазначив, що лідер "Єдиного національного руху" Ніка Мелія не підтримав цю ідею.

Тим часом Ніка Мелія анонсував на своїй сторінці в Facebook акцію на підтримку Саакашвілі.

Мітинг "Свободу Міші" збираються провести в замку Руставі 4 жовтня, о 15:00.