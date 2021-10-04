Аліна Гросу повідомила про трагедію в родині: дуже-дуже боляче

В української співачки Аліни Гросу померла бабуся Клавдія. 26-річна артистка сама повідомила про трагедію й розповіла, що саме бабуся активно займалася її вихованням, навчила ходити та говорити, повідомляє Обозреватель.

Зірка написала про втрату на своїй сторінці в Instagram. У пості Гросу прикріпила дві архівні фотографії, на яких вона зображена разом із бабусею. Очевидно, знімки були зроблені у жінки вдома.

Співачка зізналася: вона важко переживає смерть рідної людини. "Дуже-дуже боляче..." – написала українка.

Гросу згадала, що, коли була маленькою, називала свою бабусю "Каваня" – ймовірно, неправильно вимовляючи ім'я жінки.

Аліна Гросу з Клавдією Іванівною. Джерело: Instagram / alina_grosu