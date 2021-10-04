Топ-10 найнадійніших автомобілів у віці до 8 років
Британське видання What Car склало рейтинг надійності б/в авто. У список потрапили моделі старих машин від 2013 року випуску до сьогодні. Серед найнадійніших автомобілів (до 8 років) виявилися як преміальні, так і бюджетні моделі, повідомляє Судово-юридична газета.
На думку авторів рейтингу, вже давно минули часи, коли ціна побічно вказувала на «живучість» автомобіля. Список складений на основі опитування понад 13 тисяч автовласників.
Найнадійніші авто на вторинному ринку:
- Toyota RAV4 (2013 – 2019) - рейтинг надійності 100%
- Lexus RX Hybrid (2016 – теперішній час) – 100%
- Honda Jazz (2008 – 2015) – 100%
- Toyota Yaris Hybrid (2011 – 2020) – 99,6%
- Lexus NX Hybrid (2014-теперішній час – - 99,3%
- Dacia Duster (2018-теперішній час – - 90%
- Skoda Citigo (2012-теперішній час) - 98,9%
- Alfa Romeo Giulietta (2010-теперішній час – - 98,9%
- Hyundai i10 (2014 – 2020) – 98,8%
- Hyundai i20 (2015-теперішній час) - 98,6%