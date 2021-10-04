Американська компанія Tesla побила рекорд з поставок в третьому кварталі 2021 року, незважаючи на складності з ланцюгами постачання й глобальний дефіцит напівпровідників. Про це йдеться в заяві виробника електрокарів, повідомляє "Лента.ру".

За три місяці компанія поставила 241,3 тисячі машин. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року продажі виросли на 72 відсотка. Всього за дев'ять місяців Tesla вже передала клієнтам 627 тисяч електромобілів.

Tesla змогла досягти рекордних показників, незважаючи на те, що світова автомобільна промисловість постраждала через брак напівпровідників. Опитані Bloomberg аналітики FactSet вважають, що прибуток компанії за третій квартал складе близько 1,1 мільярда доларів, а виручка перевищить 13 мільярдів.

Одним з найуспішніших ринків для Tesla виявилася Норвегія: у вересні там було продано рекордну кількість електрокарів. За даними Норвезької дорожньої федерації (OFV), електромобілі склали 77,5 відсотка всіх нових автомобілів, які були продані у вересні 2021 року. У попередньому році за аналогічний період норвежці придбали 61,5 відсотка електрокарів від загальної кількості машин.