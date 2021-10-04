Всеукраїнський сервіс виклику таксі OnTaxi склав список правил ввічливості для пасажирів, заснований на власному досвіді роботи, повідомляє Обозреватель.

"Постійно відстежуючи рекламації та побажання, ми насамперед піклуємося про комфорт пасажирів, але не варто забувати, що і у водіїв таксі, які разом з нами докладають максимальних зусиль для підвищення рівня клієнтського сервісу, є зустрічні побажання, які, по суті, є визнаними в усьому світі правилами ввічливості" , – кажуть у пресслужбі OnTaxi.

А скількох із перелічених сервісом пунктів дотримуєтеся ви?

1. Можна я відчиню вікно і покурю? Хоча б айкос? Або вейп? Вони ж не пахнуть!

Сервіс OnTaxi склав список "Правил ввічливості пасажира таксі". Джерело: Пресслужба OnTaxi

Після будь-якого куріння – чи то сигарети або сучасні девайси – залишається запах. Ви можете його не відчувати або не надавати йому особливого значення, але наступний пасажир, можливо, відреагує на аромат тютюну досить гостро. М'яка обшивка салону і сидінь дуже швидко вбирає сторонні запахи і позбутися їх може бути досить проблематично. Відмовтеся від куріння в таксі – з поваги до водія та клієнтів, які сядуть в авто після вас.

2. Мій собака дрібний – у кишеню можна заховати. Водій точно не відмовиться пустити його в салон без попередньої вказівки наявності тварини в замовленні.

Сервіс OnTaxi склав список "Правил ввічливості пасажира таксі". Джерело: Пресслужба OnTaxi

Будь-який, навіть найдрібніший собака або кішка втрачають хутро і частинки шкіри. Подібний пил викликає алергію у 10% жителів планети. Можливо, алергія на тварин проявляється саме у водія даного автомобіля. Або ж у його наступного клієнта. Тому у кожного сервісу замовлення таксі є машини, призначені для перевезення тварин, і машини, не призначені для цього. Робити позначку про те, що плануєте їхати з домашнім улюбленцем, – одне з основних правил ввічливості!

3. Перевезення екзотичних тварин – ну а що тут такого?

Сервіс OnTaxi склав список "Правил ввічливості пасажира таксі". Джерело: Прес-служба OnTaxi

Крім того, що усілякі пташки, ящірки, пекінські поросята і павуки також є джерелом алергенів, вони можуть бути причиною фобії водія. Тому перевезення екзотичної тварини, навіть в автомобілі, призначеному для поїздок з улюбленцем, необхідно проговорювати з водієм заздалегідь, і в разі відмови не наполягати і не з'ясовувати причину, адже зізнаватися у своїх слабкостях і фобіях для багатьох дуже неприємно.

4. У мене виникла необхідність продовжити маршрут, зараз тільки захопимо дорогою одного друга...

Сервіс OnTaxi склав список "Правил ввічливості пасажира таксі". Джерело: Пресслужба OnTaxi

Таксі виконують як термінові замовлення, так і замовлення "на час". Цілком можливо, що у вашого водія найближчі години вже розплановані: цю машину замовив хтось, що поспішає на вокзал, в аеропорт або на важливу ділову зустріч. Можливість змінити маршрут або продовжити поїздку необхідно обговорювати з водієм заздалегідь і не ображатися в разі відмови – адже, приймаючи замовлення, він розраховував свій робочий графік і не завжди має можливість внести зміни, не підвівши при цьому наступного пасажира.

5. А можна я зараз послухаю музику з Тік-Току?

Сервіс OnTaxi склав список "Правил ввічливості пасажира таксі". Джерело: Пресслужба OnTaxi

Ми всі хочемо, щоб водії таксі максимально дотримувалися правил дорожнього руху. А для того, щоб у людини за кермом була така можливість, вона має чути, що відбувається навколо: сигнали інших машин, крики пішоходів, сирени спецтехніки. Гучна музика може перешкодити водієві виконувати свою роботу і поставити під загрозу безпеку вашої поїздки. Якщо хочете слухати в салоні таксі власну музику, не забудьте взяти навушники.

6. Брудний одяг? Хіба це не моя справа?

Сервіс OnTaxi склав список "Правил ввічливості пасажира таксі". Джерело: Прес-служба OnTaxi

Це правило є особливо актуальним у вологу осінньо-зимову погоду. Ми всі вважаємо за краще їздити в авто з чистими салонами. Однак найчастіше чисто не там, де прибирають, а там, де не бруднять. Перед тим як сісти в таксі, переконайтеся, що ваше взуття та сумка не несуть на собі велику кількість бруду або мокрого снігу. За необхідності попросіть у водія вологі серветки, щоб привести одяг до ладу. Парасольку складайте за межами салону і кладіть на підлогу, а не на сидіння.

7. Поставлю у рейтинг водієві одиницю – нехай наступного разу думає, перш ніж відмовляти у виконанні дрібного прохання!

Сервіс OnTaxi склав список "Правил ввічливості пасажира таксі". Джерело: Прес-служба OnTaxi

Рейтинг – важливий показник, який допомагає адміністрації сервісу і пасажирам оцінювати, наскільки фахівець коректно виконує свої посадові обов'язки. Але при цьому водій не зобов'язаний дозволяти вам палити в авто, перевозити брудну сумку на сидінні або пів ночі шукати невірного чоловіка по закладах міста. Ставлячи занижену оцінку "з помсти", ви не лише псуєте настрій водію, але і вводите в оману наступних пасажирів.