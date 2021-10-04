Що ви знаєте про вигоряння? Адже ми не хочемо з ним стикатися, але іноді виходить зупинитися тільки тоді, коли вже пізно. Але можна оцінити обстановку заздалегідь і вчинити розсудливо, поетапно вирішуючи проблему, повідомляє GreenPost.

Синдром емоційного вигорання - поняття, введене в психологію американським психіатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 році, що виявляється наростаючим емоційним виснаженням. Може тягти за собою особистісні зміни у сфері спілкування з людьми.

Чотири стадії вигоряння: коли потрібно зупинитися

Перша стадія вигоряння — улюблена справа, заняття починає дратувати людину без жодного приводу.

Друга стадія — ви починаєте думати, що з усіма все не так, вас не цінують, не розуміють, «світ мене не любить».

Третя стадія — переходите до думки, що з вами щось не так. «Я ні на що не здатен, все красені, а я — таке собі…»

Четверта стадія — «здрастуйте, депресія!».

Однак цьому можна запобігти: