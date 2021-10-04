Вигідні інвестиції: у що вкласти гроші в жовтні
Інвестиції завжди пов'язані з ризиком, в той час як дохід - це плата за готовність мати з ним справу, повідомляє UBR.
Чим вище потенційна прибутковість, тим вище ризик втрати капіталу - повного або часткового. По-іншому просто не буває. Таку думку висловив засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.
За словами експерта, можна придбати ОВДП з прибутковістю близько 13% річних, а можна купити біткоїни в розрахунку на зростання ціни в два рази за рік. Ось тільки ризик того, що Україна збанкрутує і перестане виплачувати відсотки за своїми зобов'язаннями все-таки менше, ніж ймовірність краху криптовалютного ринку.
До слова, шанси на дефолт США ще менше, внаслідок чого інвестори можуть отримати лише близько 1% на рік від розміщених в трежеріс (боргові зобов'язання уряду США) коштів.
Саме тому професійні інвестори вдаються до диверсифікації - створення портфеля, де на кожен актив доводиться лише частка від наявних коштів. При цьому, ця частка залежить від ступеня ризику, пов'язаного з купівлею інструменту: чим він вищий, тим менше грошей направляється в актив.
Якщо виходити з можливостей пересічної людини, яка не готова витрачати багато часу і сил на вивчення специфічних інструментів, то, зазначає Сароян, можна виділити наступні інструменти, які мають відносно низький ризик:
- Депозити
Тут все просто - це інструмент швидше для накопичення грошей, ніж для заробітку. Ризики тут мінімальні: якщо відкрити рахунок у великому банку, то можна не турбуватися за його долю, в той час як держава ще й страхує кошти у вкладах.
Але з ростом фінансової грамотності все більше людей усвідомлюють низьку привабливість депозитів і вибирають інші напрямки, додає експерт.
- ОВДП
Можна скористатися прикладом банків, які направляють залучені від населення кошти в ОВДП. Прибутковість цих паперів набагато вище, ніж по вкладах, тоді як ризики мінімальні: виплати відбуваються з українського бюджету, а резервів країни цілком вистачає для покриття всіх зобов'язань.
"Необхідність платити податки відсутня, але посередники мають свою комісію, так що для мінімізації витрат краще вибрати крупного гравця, який поєднує функції продавця і депозитарію", - зауважує засновник компанії Performance Managment.
- Американські акції
Навряд чи знайдеться багато людей, які нічого не чули про Microsoft, Disney, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nike, Procter & Gamble та інші найбільші американські корпорації. Для того щоб вони збанкрутували повинні відбутися негативні події "вселенських масштабів".
Ці компанії не тільки впевнено себе почувають і продовжують нарощувати виручку, але і діляться доходами з інвесторами за допомогою дивідендів.
"Акції найбільших емітентів знаходяться в індексі Dow Jones 30, який виріс на 160% за останні 10 років. Можна також розглянути і менш старі, а значить і більш ризиковані компанії з великим потенціалом зростання. Наприклад, в індекс S&P 500 (+205% за аналогічний період) входять 500 найбільших емітентів США або ж технологічний Nasdaq (+435%)", - підсумував Сергій Сароян.