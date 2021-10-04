Вигідні інвестиції: у що вкласти гроші в жовтні

Інвестиції завжди пов'язані з ризиком, в той час як дохід - це плата за готовність мати з ним справу, повідомляє UBR.

Чим вище потенційна прибутковість, тим вище ризик втрати капіталу - повного або часткового. По-іншому просто не буває.﻿ Таку думку висловив засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

За словами експерта, можна придбати ОВДП з прибутковістю близько 13% річних, а можна купити біткоїни в розрахунку на зростання ціни в два рази за рік. Ось тільки ризик того, що Україна збанкрутує і перестане виплачувати відсотки за своїми зобов'язаннями все-таки менше, ніж ймовірність краху криптовалютного ринку.

До слова, шанси на дефолт США ще менше, внаслідок чого інвестори можуть отримати лише близько 1% на рік від розміщених в трежеріс (боргові зобов'язання уряду США) коштів.

Саме тому професійні інвестори вдаються до диверсифікації - створення портфеля, де на кожен актив доводиться лише частка від наявних коштів. При цьому, ця частка залежить від ступеня ризику, пов'язаного з купівлею інструменту: чим він вищий, тим менше грошей направляється в актив.

Якщо виходити з можливостей пересічної людини, яка не готова витрачати багато часу і сил на вивчення специфічних інструментів, то, зазначає Сароян, можна виділити наступні інструменти, які мають відносно низький ризик:

Депозити

Тут все просто - це інструмент швидше для накопичення грошей, ніж для заробітку. Ризики тут мінімальні: якщо відкрити рахунок у великому банку, то можна не турбуватися за його долю, в той час як держава ще й страхує кошти у вкладах.

Але з ростом фінансової грамотності все більше людей усвідомлюють низьку привабливість депозитів і вибирають інші напрямки, додає експерт.

ОВДП

Можна скористатися прикладом банків, які направляють залучені від населення кошти в ОВДП. Прибутковість цих паперів набагато вище, ніж по вкладах, тоді як ризики мінімальні: виплати відбуваються з українського бюджету, а резервів країни цілком вистачає для покриття всіх зобов'язань.

"Необхідність платити податки відсутня, але посередники мають свою комісію, так що для мінімізації витрат краще вибрати крупного гравця, який поєднує функції продавця і депозитарію", - зауважує засновник компанії Performance Managment.

Американські акції

Навряд чи знайдеться багато людей, які нічого не чули про Microsoft, Disney, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nike, Procter & Gamble та інші найбільші американські корпорації. Для того щоб вони збанкрутували повинні відбутися негативні події "вселенських масштабів".

Ці компанії не тільки впевнено себе почувають і продовжують нарощувати виручку, але і діляться доходами з інвесторами за допомогою дивідендів.