Чергове подорожчання алкоголю: в Мінекономіки назвали причину

В Україні можуть подорожчати алкогольні напої через затвердження оновлених мінімальних роздрібних цін на цю продукцію, повідомляє Agronews.

Відповідний проект постанови розробило та надіслало на погодження усім зацікавленим центральним органам виконавчої влади Міністерство економіки.

У ньому йдеться про те, що внаслідок подорожчання сировини і матеріалів для виготовлення спиртних напоїв, легальні виробники алкогольної продукції не можуть підняти вартість товару до економічно обґрунтованої.

Ця проблема виникає через нелегальних виробників, які використовують сировину з нелегального ринку, що дозволяє їм формувати пропозицію за мінімально допустимою ціною.

За словами заступника міністра економіки Сергія Теленика, Мінекономіки разом з "Інститутом економіки та прогнозування НАН України" наразі аналізують алгоритм проведення розрахунків МРЦ (мінімальних роздрібних цін) та шукають шляхи для його вдосконалення.

Теленик також повідомив, що Міністерство провело нараду із представниками цього бізнесу щодо цього питання.