Pandora Papers: українські політики у новому офшорному скандалі

Прихований офшорний бізнес оточення президента Володимира Зеленського, коштовна нерухомість у серці столиці Великобританії, компанії, які приховують бізнес у Криму, кредити на приватні літаки олігархів та конфлікт навколо цінного активу на узбережжі Чорного моря — це лише частина знахідок, які вдалося встановити журналістам завдяки новому, наймасштабнішому в історії, витоку документів, повідомляє Слідство.Інфо.

Йдеться про документи Pandora Papers, що відкрили "скриньку Пандори" щодо чинних і колишніх чиновників, депутатів та інших сильних цього світу.

Що таке Pandora Papers?

Pandora Papers — це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів за всю історію, яка розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, митців та убивць.

Понад 600 журналістів із 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйонів конфіденційних файлів — це найбільший за всю історію витік конфіденційних документів.

До роботи над цими файлами долучилися й українські журналісти з агенції "Слідство.Інфо".

Проєкт Міжнародного консорціуму журналістів розслідувачів та 150 медіапартнерами навколо світу розкриває секрети паралельної економіки, яку фактично створили міжнародні банки, аудитори та юридичні компанії. Ця структура легітимізувала секретність офшорних юрисдикцій та допомагає впливовим та заможним уникати податків, підзвітності, накопичувати статки, і як наслідок — прискорює економічну нерівність, виснажує державні ресурси та підриває демократію.

Документи Pandora Papers дають достеменне уявлення про діяльність чотирнадцяти світових провайдерів — юридичних компаній, що створювали, управляли та тримали у тіні фінансову активність офшорних компаній у таких юрисдикціях як Британські Віргінські острови, Беліз, Кіпр та острів Самоа.

Не меншу роль у підтримці тіньової економіки відіграють і клієнти міжнародних юридичних компаній. Йдеться про найвпливовіших людей світу — президентів, прем’єр-міністрів, депутатів та навіть членів королівських родин.

Клієнти міжнародних провайдерів та власники офшорів приховують нелегальні статки та хабарі, ухиляються від податків, завдаючи збитків світовій економіці на трильйони доларів США, спустошуючи державні бюджети та позбавляючи незахищені верстви населення доступу до якісної освіти та медицини.

Секретні документи виявили, що чимало світових лідерів, які могли би покінчити із офшорною системою, натомість наживалися на ній.

Знайшлися у документах і українські олігархи, колишні та чинні посадовці, олігархи, депутати та навіть зірки спорту і екстради.

London calling Зе President

Під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів США.

Через мережу пов’язаних із президентом офшорних компаній, двоє близьких соратників Зеленського стали власниками елітної нерухомості у Лондоні. Зокрема, йдеться про першого помічника президента.

Так Сергій Шефір, сценарист і продюсер, співзасновник "95 кварталу", а нині — перший помічник президента Зеленського, через офшорну компанію володіє відразу двома квартирами у столиці Великобританії загальною вартістю понад 5 мільйонів доларів США.

Інший власник коштовної лондонської нерухомості — теж колишній бізнес-партнер президента Зеленського, сценарист та режисер фільмів та серіалів "Студії Квартал 95" Андрій Яковлєв.

За даними земельного реєстру Великобританії, фірма, яка, через низку інших офшорів, належить Яковлєву, володіє квартирою у центрі Лондона, у 10 хвилинах пішки від парламенту.

Згідно із документами, які проаналізували журналісти, вартість цієї квартири склала понад 2 мільйони доларів США.

Також, за даними Pandora Papers, саме Яковлєв через низку інших фірм володіє зареєстрованою на Британських Віргінських островах Candlewood Investments Limited.

За словами народного депутата Володимира Ар’єва, компанія саме із такою назвою протягом 2012-2016 могла отримувати на рахунки мільйони доларів із "Приватбанку" через пов’язані із українським олігархом Ігорем Коломойським компанії.

Режисер і сценарист "Кварталу" Андрій Яковлєв, керівник Служби Безпеки України Іван Баканов та перший помічник президента Сергій Шефір не надали коментарів щодо розслідування.

А от Борис Шефір, брат Сергія Шефіра та співзасновник "95 кварталу", наразі єдиний, хто погодився дещо розповісти про організацію офшорного бізнесу соратників президента:

"У нас Баканов був фінансовим директором, він влаштовував фінансові схеми нашій компанії. І, чесно кажучи, я не готовий відповісти зараз. Можливо, я — власник".

Він також повідомив, що вже закрив 23 офшорні компанії і "збирається продовжувати процес".

Позика для доньки голови Адміністрації Президента

Pandora Papers вперше відкриває скриню ретельно прихованих таємниць вже колишніх і нинішніх чиновників.

16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Бориса Ложкіна головою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка — Анастасія — купує елітну нерухомість у престижному районі Лондона. У позику.

Квартира у центрі неподалік від Університетського коледжу Лондона, де навчалась донька українського посадовця, обійшлася їй у майже 4,6 мільйони доларів США.

"Вона сама обирала цю квартиру — ціна невисока як для центру Лондона" , — запевняє нині бізнесмен Борис Ложкін у телефонній розмові із Монако.

Кошти на нерухомість дівчині позичає віргінська Future Definite Holdings Limited, компанія її власного батька, Бориса Ложкіна.

"2013-го, коли я продав бізнес, дочка звернулася із запитанням: "хочу купити квартиру — чи можу я позичити у вас гроші? Я зароблю і поверну" , — розповів Ложкін журналістам.

У переліку українців із британською нерухомістю також ексспіввласник "Приватбанку", справи про виведення та відмивання грошей з якого розслідують в Україні та США, олігарх Геннадій Боголюбов. Pandora Papers свідчить про його причетність до щонайменше дев’яти об’єктів нерухомості у Великобританії.

Майном у самому серці Лондона володіє й український бізнесмен та колишній співвласник "Укрсиббанку" Олександр Ярославський, і бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа — Ігор Воронін.

Кіноконфлікт інтересів міністра культури

Фігурує у Pandora Papers і міністр культури Олександр Ткаченко. Документи міжнародних провайдерів вказують на причетність менеджерів компаній олігарха Ігоря Коломойського до спроби захоплення контрольного пакету кіностудії на березі Чорного моря.

11 жовтня 2016 року генеральний продюсер телеканалу українського олігарха Ігоря Коломойського, Олександр Ткаченко, у якості подарунка отримав права на британську компанію-"оболонку" Big Boom LTD.

Вже за тиждень компанія Big Boom LTD змінила назву на Cinema Love LTD і придбала Фонд розвитку кіномистецтва у PUNTA CRESCENT LIMITED, компанії Тетяни Тарути, дочки бізнесмена Сергія Тарути. Таким чином Олександр Ткаченко отримав чверть акцій Одеської кіностудії.

За словами самого Ткаченка, саме через конфлікт інтересів вже міністр культури Ткаченко через п’ять днів після власного призначення, 9 червня 2020-го, начебто продає свою частку Одеської кіностудії банкіру Олександру Морозову, менеджеру "Смарт Холдингу" Вадима Новинського.

Однак, у своїй декларації про доходи міністр культури не вказав прибутку від продажу своєї частки Одеської кіностудії.

"Дуже терміново" кредит на літак Ріната Ахметова

Pandora Papers привідкриває завісу переваг, на які можуть розраховувати привілейовані клієнти великих міжнародних юридичних компаній-реєстраторів. На вимогу VIP-клієнта вони можуть у найкоротші строки створити офшорку або ж "відмазати" її впливового бенефіціара з бездоганною репутацією перед регуляторами.

Із документів провайдерів, доступних журналістам, достеменно також відомо, що Ахметов для міжнародних компаній реєстраторів «добре відомий клієнт» і часто користується їх послугами, зокрема щоб взяти кредит у міжнародному банку на придбання елітного літака.

"Дуже терміново" — йдеться у темі листа, що стосується найбагатшого українця, олігарха Ріната Ахметова. Документ адресований провайдеру на Британських Віргінських островах, Trident Trust.

Провайдери беруть замовлення добре відомого клієнта у той же день.

Вже за два місяці, 16 грудня 2014, одна із цих компаній-оболонок успішно отримує кредит у банку Credit Suisse на придбання реактивного літака бізнес-класу Falcon 7X із бортовим номером P4-SCM.

"Епіцентр" окупованого Криму

Pandora Papers виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату Олександру Герезі. Ці фірми пов’язані із мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.

Документи міжнародних провайдерів визначають подружжя Герег власниками п’яти кіпрських компаній.

Усі вони належали подружжю Герег через мережу офшорних компаній, зокрема через два фонди, Fundationsanstalt та Gold Taurus Stiftung. Така структура кіпрських компаній дозволяла на той момент уникати декларування.

Обидва фонди не зазначені у декларації народного обранця, як і дві із п’яти кіпрських компаній. Йдеться про Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.

Остання володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму, "Новацентр К".

Олександр Герега на запитання журналістів відповів, що жодного бізнесу у Криму не веде.