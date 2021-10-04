В "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера ВР

У партії "Слуга народу" назвали основного кандидата на посаду голови Верховної Ради. В партії збирають підписи для відставки Дмитра Разумкова, повідомляє Новое время.

Це розповіла нардепка з фракції Слуга народу Євгенія Кравчук в ефірі каналу "Україна 24".

"У нас відбулося тривале засідання фракції в Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання.

Дійсно, це рішення досить важке. Ідеться про конфлікт всередині фракції, це саме політичний вимір нашої фракції - зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат — це Руслан Стефанчук" , — заявила вона.

"Слуги народу" на виїзному засіданні в Трускавці, що проходив з 1 по 3 жовтня, збирали підписи за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Зараз є вже понад 100 зі 150 необхідних підписів.