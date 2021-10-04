Таліби оголосили про ліквідацію осередку ІДІЛ у Кабулі

Радикальний афганський рух "Талібан" оголосив про ліквідацію осередку терористичного угруповання ІДІЛ в афганській столиці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Напередодні ввечері в 17-му районі Кабула спецпідрозділ моджахедів Ісламського Емірату провів операцію проти лігва бойовиків ІДІЛ. У результаті цієї вирішальної і успішної операції центр організації ІДІЛ був повністю зруйнований, а всі члени організації ІДІЛ, що перебували в ньому, були вбиті", - повідомив у понеділок заступник міністра інформації та культури талібів Забіхула Муджахід.

Інших подробиць операції не наводиться.

Повідомлення про ліквідацію осередку ІДІЛ у Кабулі оприлюднено після того, як напередодні в результаті вибуху біля входу в кабульську мечеть Ейдгах загинули люди.

Мережеве інформаційне видання Aamaj News з посиланням на міністерство внутрішніх справ руху "Талібан" повідомило, що в результаті вибуху в мечеті загинули щонайменше вісім осіб, ще 20 поранені.

Жодна з терористичних груп, які діють у країні, не взяла на себе відповідальність за організацію вибуху. Однак місцеві ЗМІ повідомляють, що напад було скоєно терористом-смертником під час панахиди за матір'ю Забіхули Муджахида.