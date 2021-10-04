Путін витрачає гроші на підкуп президентів - мільярдер

У Росії президент Володимир Путін "володіє всім". Про це заявив російський бізнесмен, колишній член Ради Федерації РФ, колишній близький друг Путіна Сергій Пугачов, повідомляє Гордон.

Він ствердно відповів на питання, чи любить Путін гроші.

"Любив... Зараз він володіє всім. Йому витрачати ніде. Він їх витрачає на підкуп зарубіжних політиків, президентів різних країн" , - стверджує Пугачов.

За його словами, гроші на ці цілі Путін витрачає "потужно", але не робить цього особисто.