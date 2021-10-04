Євроінтеграція - це інструмент зміцнення України, а не мета - Кулеба
Євроінтеграція - це зараз інструмент зміцнення України, а не мета, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Саме сприйняття євроінтеграції в Україні ми повинні змінити. Це не питання "Чи дадуть нам членство чи ні?" Євроінтеграція - це зараз інструмент зміцнення України, а не мета", - сказав Кулеба.
Міністр вказав, що хоче, щоб громадяни України реалістично оцінювали українську європейську інтеграцію як курс.
"Навіть якщо завтра в Брюсселі хтось вийде і скаже, що Україна ніколи не стане членом ЄС, це не означає, що ми повинні згорнути реформи, припинити впроваджувати європейські правила і рухатися до більш тісної інтеграції саме з європейським простором, так як ці правила і ця інтеграція зміцнюють Україну зсередини та роблять нас більш стійкими, сильними й близькими західному світові, який зайшов в жорстке протистояння з китайським світом. Європейська інтеграція - для України, для українців, для наших внутрішніх інтересів", - підкреслив Кулеба.
На його думку, попереду у Євросоюзу дуже важкі часи, він в кілька розгубленому стані.
"Я не думаю, що всередині ЄС будуть відбуватися якісь великі кризи і проблеми, там є запас міцності", - додав він.