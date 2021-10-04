Євроінтеграція - це інструмент зміцнення України, а не мета - Кулеба

Євроінтеграція - це зараз інструмент зміцнення України, а не мета, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Саме сприйняття євроінтеграції в Україні ми повинні змінити. Це не питання "Чи дадуть нам членство чи ні?" Євроінтеграція - це зараз інструмент зміцнення України, а не мета" , - сказав Кулеба.

Міністр вказав, що хоче, щоб громадяни України реалістично оцінювали українську європейську інтеграцію як курс.

"Навіть якщо завтра в Брюсселі хтось вийде і скаже, що Україна ніколи не стане членом ЄС, це не означає, що ми повинні згорнути реформи, припинити впроваджувати європейські правила і рухатися до більш тісної інтеграції саме з європейським простором, так як ці правила і ця інтеграція зміцнюють Україну зсередини та роблять нас більш стійкими, сильними й близькими західному світові, який зайшов в жорстке протистояння з китайським світом. Європейська інтеграція - для України, для українців, для наших внутрішніх інтересів" , - підкреслив Кулеба.

На його думку, попереду у Євросоюзу дуже важкі часи, він в кілька розгубленому стані.