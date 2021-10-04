У Києві повідомили про замінування університету Драгоманова

У Шевченківському районі Києва в понеділок, 4 жовтня, невідомий повідомив про мінування будівлі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Учнів і персонал вивели на вулицю. Про це розповіли в пресслужбі столичної поліції, повідомляє Обозреватель.

Інформація про мінування надійшла на електронну пошту Служби безпеки України.

"Інформація надійшла близько 8:20. Зараз вона перевіряється", - розповіли в поліції.

Як пишуть в мережі, на місце події викликали правоохоронців та рятувальників.