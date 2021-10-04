У Києві повідомили про замінування університету Драгоманова
У Шевченківському районі Києва в понеділок, 4 жовтня, невідомий повідомив про мінування будівлі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Учнів і персонал вивели на вулицю. Про це розповіли в пресслужбі столичної поліції, повідомляє Обозреватель.
Інформація про мінування надійшла на електронну пошту Служби безпеки України.
"Інформація надійшла близько 8:20. Зараз вона перевіряється", - розповіли в поліції.
Як пишуть в мережі, на місце події викликали правоохоронців та рятувальників.
"Ранок починається з мінування. Цього разу замінували університет Драгоманова. Всіх вивели на вулицю, на місці працюють фахівці", - йдеться в повідомленні.