На саміті Україна-ЄС буде ухвалено "проривні рішення" – Кулеба

На саміті Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня в Києві, буде ухвалено кілька конкретних проривних рішень, які стосуватимуться практичної інтеграції України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Буде декілька конкретних проривних рішень, які стосуватимуться нашої практичної інтеграції. Ця інтеграція принесе конкретні економічні вигоди для українського бізнесу та громадян" , - сказав Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що Україна боротиметься за надання європейської перспективи, але додав, що "треба реалістично оцінювати фінал боротьби".

"Ми, безумовно, тиснемо на ЄС, вимагаємо надати нам європейську перспективу. Але я думаю, що треба реалістично оцінювати фінал боротьби та готовність ЄС до включення саме цього положення на саміті 12 жовтня. Проте ми будемо боротися за це" , - запевнив він.

Водночас Кулеба висловив упевненість у тому, що Україна буде членом НАТО.