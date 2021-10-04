Ціна газу для клієнтів постачальника "останньої надії" збільшиться

Ціна газу для клієнтів постачальника "останньої надії" (ПОН) в жовтні складе 16,56 грн/куб. м (з ПДВ і без доставки), що на 38% вище вересневої ціни (12 грн/куб. м), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідна ціна оприлюднена на сайті постачальника ТОВ "Газопостачальна компанія" Нафтогаз України".

У компанії нагадують, що побутові споживачі, які знаходяться на ПОН, можуть подати заявку і стати комерційним клієнтом ГК. В рамках тарифу "фіксований" ціна газу до травня 2022 року становить 7,96 грн (з ПДВ і без доставки), що більш ніж удвічі нижче жовтневого тарифу на ПОН.

"Нафтогаз" на кінець вересня поставляє газ понад 1,2 млн домогосподарств.

Як повідомлялося, в липні 2020 року Кабінет міністрів України затвердив ТОВ "Газопостачальна компанія" Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" на ринку природного газу для населення терміном на три роки як переможця конкурсу.

ПОН зобов'язаний протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо той залишився без постачальника цього ресурсу. За основу ціни поставки береться середньоарифметична ціна торгів на хабі NCG за 1-22 число місяця, що передує місяцю поставки.