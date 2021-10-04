Петиція проти примусової вакцинації набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті президента про запровадження кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію набрала понад 25 тис. підписів, необхідних для розгляду документа президентом, повідомляє УНИАН.

Як вказано в оприлюдненій на сайті президента петиції, її автор вимагає запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за примус робити щеплення.

Він також просить прирівняти примусову вакцинацію у вигляді погроз звільнення або недопуску до роботи до поняття "примусова вакцинація".

Автор вимагає забезпечити громадянам право вирішувати на власний розсуд, чи потрібно їм вакцинуватись.

Тепер петицію повинен розглянути президент України.

Як повідомляли раніше, у вересні уряд підтримав рішення про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

Відповідний проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я перебуває на погодженні з іншими органами державної влади.