Стан Лариси Гузєєвої погіршився: що кажуть лікарі

Відома 62-річна російська актриса і ведуча телешоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва в кінці вересня заявила, що захворіла коронавірусом, та її госпіталізували. Тепер стало відомо, що її стан погіршився, повідомляє Обозреватель.

За словами медиків, у знаменитості проблеми з диханням, тому вона постійно знаходиться в кисневій масці, а також у ведучої є пошкодження на нирках. Її легені вражені майже на десять відсотків і кожен день область поразки збільшується.

Телеведуча Лариса Гузєєва. Джерело: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Зазначимо, що в оточенні Лариси Гузєєвой вважають, що вона захворіла зокрема через жорстку дієту. За їхніми словами, обмеження в їжі артистці необхідно було заради ролі в кіно. У мережі ходили чутки про те, що під час зйомок у Гузєвої стався гіпертонічний криз, коли у знаменитості виникло гостре повішений артеріальний тиск.