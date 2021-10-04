Фактор, який збільшує ризик смерті серед чоловіків

Згідно з новим дослідженням, чоловіки із серцевою недостатністю мають гірші показники довгострокової виживаності, якщо у них є важка депресія, біполярні розлади або шизофренія, повідомляє Країна здоров'я.

Попередні дослідження показують, що у людей з цими станами спостерігається високий кров'яний тиск, діабет і часті серцеві напади. Але мало що було відомо про те, як серцева недостатність впливає на цей зв'язок.

У період з 2002 по 2017 рік дослідники обстежили понад 20 000 чоловік із серцевою недостатністю. В середньому спостереження тривало сім років. Чоловіки з важкою депресією, біполярним розладом або шизофренією мали на 36% більше шансів померти від будь-якої причини, ніж ті, у кого відповідного діагнозу не було. Ризик смерті протягом 10 років збільшився з 54,8% для чоловіків без психічних розладів до 64,3% для чоловіків з такими.