Саакашвілі в’їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі перетнув кордон держави у вентиляційній кабіні вантажного трейлера, повідомляє InfoResist.

Журналісти назвали ім’я власника квартири, в якій заарештували Саакашвілі. Його звуть Елгуджа Цомая. Ця людина і був водієм автомобільного вантажного трейлера, в якому колишній президент повернувся до Грузії.

За інформацією журналістів, трейлер, який віз свіжу зелень, перетнув Грузинський кордон в поті. Тобто, ймовірно, вантажівка прибула в порт на поромі з України. Весь час дороги Саакашвілі знаходився у вентиляційній шахті машини.

З міста Поті Цомая доставив Саакашвілі в Батумі на своєму власному автомобілі. Таким чином відео про прибуття в країну Саакашвілі знімав ввечері, 30 Вересня, а опубліковані в Інтернеті вони були вже після того, як експрезидент приїхав в Тбілісі.

Грузинські журналісти стверджують, що деталі повернення Саакашвілі не знали навіть його найближчі соратники.

1 жовтня перед місцевими виборами Михайло Саакашвілі заявив у соцмережах, що прибув до Грузії для того, щоб підтримати своїх прихильників. Увечері того ж дня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затриманий.