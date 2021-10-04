Селезньов потрапив у новий скандал
На матчі 10-го туру УПЛ Металіст 1925 – Минай (1:0) вболівальники вирішили спровокувати нападника закарпатської команди Євгена Селезньова, повідомляє 24 Канал.
Коли форвард виходив на поле, фанати почали кричати на його адресу дивні вигуки.
"Селя – в ПФЛ, в РПЛ", – кричали фанати, натякаючи на минулі виступи Євгена в російській Кубані.
Селезньов не витримав, підійшов до трибун, почав відповідати на провокації уболівальників і погрожував розібратися з кимось із них.
"Та я тебе зараз витягну [нерозбірливо], хочеш? Спускайся сюди!" Звертаючись до стюардові: "А можна я сюди вилізу? А можете мені його сюди витягнути?", - сказав Селезньов.