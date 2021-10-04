Розкрито шахрайську схему, що завдала 9 млн євро збитків

У місті Дніпро затримано учасника міжнародної шахрайської схеми зі збитками у понад 9 млн євро.

Про це повідомляє﻿ прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Слідством встановлено, що затриманий був відповідальним за діяльність мережі "кол-центрів", розташованих на території Києва, Софії (Республіка Болгарія — ред.) та Бєлграда (Республіка Сербія — ред.), працівники яких залучалися до заволодіння коштами ошуканих громадян шляхом шахрайства.

За даними слідства, протягом 2017-2020 років група осіб заволоділа коштами громадян європейських країн під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.

Вони обіцяли прибуток від онлайн операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів, які насправді імітувались.

Кошти ошуканих громадян переводили на рахунки підконтрольних організаторам компаній у різних країнах та легалізовували шляхом придбання елітної нерухомості, автомобілів та інвестування в бізнес-проєкти в Україні, зокрема вартість лише одного придбаного автомобіля елітного класу становить 450 тис. євро.

Загальна вартість майна, що належить зловмисникам та на яке накладено арешти, становить понад 50 млн. євро.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.