Поліна Гагаріна прокоментувала суд за опіку над дочкою

Розлучення 43-річного Дмитра Исхакова і 34-річної Поліни Гагаріної обернувся справжнім скандалом. Розлучитися колишнім подружжям не вдалося, а тепер їм ще й доведеться з'ясовувати стосунки в суді - Ісхаков подав позов проти екс-подружжя, щоб встановити порядок спілкування з їх загальної чотирирічної дочки Мией, повідомляє Spletnik.

Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна

За словами фотографа, співачка не завжди охоче дозволяє йому бачитися з дочкою - все залежить від настрою його екс-дружини. Днями Гагаріна вперше прокоментувала суд з колишнім чоловіком. Вона заявила, що з дочкою Ісхаков бачиться практично щодня.

Ну ви вірите в це? Вони бачаться практично кожен день. Чому подає в суд? Це питання треба задати йому, - сказала вона в ефірі програми "Ти не повіриш!" на НТВ.

Дмитро Ісхаков розповів, що довгий час намагався домовитися з колишньою дружиною "цивілізовано" і "по-людськи", проте зробити це йому не вдалося.

Я подав позов, тому що ми вичерпали всі можливості до домовленості, - пояснив він свій вчинок.

Ісхаков відзначив, що вважає неправильним, що Мію виховують няні, коли її мама зайнята на роботі, в той час як він міг би робити це сам. Ісхаков вважає, що він зараз обмежений у правах, і він має намір їх відстоювати.

Мені хотілося б, щоб дочка, прокидаючись, бачила мене або маму. Якщо мами немає, значить, мене, - говорив він.

У шлюбі Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков прожили шість років. Пара також виховувала сина співачки від першого шлюбу Андрія. З ним у Исхакова склалися чудові стосунки, але зараз вони практично не спілкуються. За словами Исхакова, причиною їх розставання зі співачкою стала зміна цінностей і пріоритетів: в той час як він на перше місце ставив сім'ю, Гагаріна багато часу приділяла своїй кар'єрі.