Могутніше ніж "Хаббл": NASA завершило проектування нового телескопа

NASA оголосило про завершення проектування нового космічного інфрачервоного телескопа "Ненсі Грейс Роман". Тепер почалася фаза складання і випробувань. Апарат запустять у космос не пізніше травня 2027 року, повідомляє прес-служба американського космічного агентства, повідомляє Газета.ru.

Новий телескоп буде займатися дослідженнями в інфрачервоних діапазонах хвиль і вивчить розподілу темної матерії і темної енергії. У його завдання входить вивчення формування та еволюції скупчень і надскоплений галактик.

Астрономи з його допомогою будуть шукати екзопланети, протопланетні і навколозоряні диски.

Поле зору ширококутної 288-мегапіксельної камери "Романа «буде в 200 разів більше, ніж у відомого телескопа»Хаббл". Він забезпечить високу деталізацію знімків.