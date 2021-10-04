Україна призупинила закачування газу в ПСГ

Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища (ПСГ), свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз", повідомляє Интерфакс-Украина.

Так, якщо 1 жовтня закачування в "підземки" склала 13,94 млн куб. м, то 2 жовтня вона знизилася до 0,61 млн куб. м, а 3 жовтня впала до нуля.

На припинення закачування вплинула зупинка російським "Газпромом" транзиту природного газу через Україну в напрямку Угорщини з 1 жовтня 2021 року, оскільки імпорт газу з Угорщини в Україну відбувався шляхом віртуального реверсу.