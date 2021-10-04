Слава Камінська показала ніжне фото з колишнім чоловіком і дітьми

Слава та Едгар Камінський після розлучення залишилися у теплих стосунках. Вони часто відпочивають разом, проводять час з дітьми. Співачка у своєму блозі показала, як пройшли сімейні вихідні у столиці, повідомляє 24 Канал.

Виконавиця не приховує, що перебуває в дружніх стосунках з колишнім чоловіком і є прикладом для багатьох пар, адже не всім після розриву вдається зберігати розуміння.

Знаменита сім'я сфотографувалася в Києві. Слава та Едгар позували разом із дітьми на тлі фонтану та Дніпра. Пластичний хірург ніжно обіймав ексдружину та мило усміхався. На обличчях нащадків пари також сяяли усмішки.

"Тато, мама і мініатюрки в подарунок" , – зворушливо підписала знімок Слава.